IRCCS presenta BOOST, nuovo percorso contro l’obesità

All’IRCCS Multimedia di Sesto San Giovanni è attivo BOOST

Milano, 20 giu. (askanews) – Offrire un nuovo percorso per le persone con obesità o sovrappeso, con l’intento di fornire un supporto clinico e integrato cucito sul singolo. È con quest’intento che, giovedì 19 giugno all’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni è stato presentato il Body Optimization and Obesity Support Team. Si tratta di un percorso di presa in carico della persona con obesità o sovrappeso che sfrutta anche l’intelligenza artificiale, integrando nel protocollo terapeutico una piattaforma avanzata di prescrizione e monitoraggio dell’esercizio fisico. BOOST, come spiegato da Caterina Conte, Responsabile Unità Operativa di Ricerca, Obesità e Complicanze Cardio-Metaboliche Associate all’Obesità, IRCCS MultiMedica, sarà fondamentale per aiutare tutti coloro che ne abbiano bisogno a raggiungere il peso forma: “È un percorso estremamente innovativo che nasce dalla necessità di integrare anche l’attività fisica nel percorso delle persone che hanno un eccesso di peso. Noi stiamo attivando questo programma che parte a breve in cui le persone avranno la possibilità di vedere, oltre alla nutrizionista, un kinesiologo, cioè uno specialista dell’attività fisica che farà una prescrizione di esercizi personalizzati, quindi adatti a quella persona”.BOOST sfrutterà l’innovativa applicazione web Kemtai, già utilizzata con successo per la riabilitazione muscoloscheletrica e neuromotoria. L’app trasformerà qualsiasi dispositivo dotato di fotocamera in un assistente virtuale per la fisioterapia o l’esercizio fisico, eliminando la necessità di attrezzature speciali e rendendo così l’attività fisica più accessibile, coinvolgente e sicura, per facilitare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di salute dei pazienti, come spiegato da Caterina Conte:”Verrà prescritta dell’attività fisica, degli esercizi specifici e poi le persone avranno la possibilità di farle a casa, grazie all’utilizzo di questa piattaforma Kentai e poi avranno appuntamenti mensili con la nutrizionista e con il kinesiologo che monitoreranno l’andamento, i progressi e questo pensiamo che sarà un grosso supporto per le persone e soprattutto una cosa innovativa perché è davvero raro trovare dei centri che offrano anche la possibilità di una prescrizione dell’attività fisica”.Oltre alla tecnologia, comunque, sarà fondamentale la collaborazione di medici, nutrizionisti e chinesiologi. Un team-up che garantirà la valutazione completa dello stato di salute del paziente e la definizione di un percorso personalizzato. Ma quali saranno i trattamenti disponibili? È Cesare Berra, Direttore Dipartimento Cardiovascolare e Metabolico, IRCCS MultiMedica, a spiegarlo:”I trattamenti sono in primis lo stile di vita, quindi adeguare ovviamente trattamento dietetico personalizzato e come ben sappiamo l’attività fisica anche in questo caso personalizzata, poi terapia farmacologica che ci permette di modificare il rischio cardiovascolare. Abbiamo a disposizione dei farmaci che permettono non solo di perdere peso, ma di modificare il rischio cardiovascolare, ridurre l’infiammazione cronica e ridurre il rischio di avere infarti”.Con BOOST, dunque, l’IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni è pronta a lanciare una sfida decisa all’obesità, una delle patologie più impegnative della nostra epoca con un sistema sofisticato che, grazie all’innovativa app Kemtai, farà uso anche delle potenzialità dell’intelligenza artificiale.