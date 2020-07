Iren ha concluso per il tramite di Ireti e Amiat l’acquisizione della partecipazione pari al 50% della società Nord Ovest Servizi (NOS) e per il tramite di Iren Energia l’acquisizione del 28% delle quote azionarie di Asti Energia e Calore, entrambe detenute da Asta, società della Compagnia Italiana Energia controllata dal Gruppo Gavio. L’esborso complessivo è risultato pari a circa 6,5 milioni di euro. A valle dell’acquisizione il Gruppo Iren è venuto a detenere una partecipazione complessiva pari al 75% del capitale sociale di Nos (Ireti 45% e AMIAT 30%) mentre le restanti quote di partecipazione sono detenute rispettivamente da Smat con il 10% e da Gtt con il 15%.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Iren, acquisite quote Asta in Nord Ovest Servizi e Asti Energia e Calore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento