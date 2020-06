Irene Pivetti è indagata a Milano per riciclaggio 

È indagata anche a Milano, Irene Pivetti, dopo l’apertura di fascicoli a suo carico a Savona, Siracusa e Roma, per le sue attività di import-export con la Cina, tramite la holding di cui è a capo, la Only Italia. E’ proprio nella sede della società (in zona Stazione Centrale a Miano) che la Guardia di finanza ha bussato questa mattina, cercando contemporaneamente la ex presidente della Camera anche a casa sua in zona Porta Venezia e perquisendo l’abitazione. Le operazioni sono ancora in corso e dureranno probabilmente fino a sera.

Nel frattempo trapelano i particolari delle indagini, guidate dal pm Giovanni Tarzia ed eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme gialle milanese: l’accusa per Pivetti e altre 5 persone è di riciclaggio per fatti risalenti al 2016 e che erano sotto la lente della procura già dal 2019.

