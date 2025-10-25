sabato, 25 Ottobre , 25

Terremoto in provincia di Avellino, torna la paura in Irpinia

(Adnkronos) - Terremoto oggi sabato 25 ottobre in...

Napoli-Inter 3-1, Marotta contro “il rigorino”. Conte: “Cerca alibi”

(Adnkronos) - Il rigore assegnato al Napoli nel...

Carolyn Smith, l’appello a Ballando: “Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione”

(Adnkronos) - Carolyn Smith ha voluto lanciare un...

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

(Adnkronos) - La lista presentata nella circoscrizione di...
irlanda,-catherine-connolly-nuova-presidente-della-repubblica
Irlanda, Catherine Connolly nuova presidente della Repubblica

Irlanda, Catherine Connolly nuova presidente della Repubblica

AttualitàIrlanda, Catherine Connolly nuova presidente della Repubblica
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 25 ott. (askanews) – Catherine Connolly, parlamentare indipendente ma con il sostegno di un’ampia base di partiti e politici di sinistra, tra cui il principale partito di opposizione, Sinn Fein, è la decima presidente della Repubblica di Irlanda. Succede al presidente uscente Michael D. Higgins.

Connolly ha ottenuto il 63,4% delle preferenze, davanti a Heather Humprehys del Fine Gael con il 29,5% e a Jim Gavin del Fianna Fail, al 7,2%.

Nel suo primo discorso all’interno del Castello di Dublino, Connolly ha detto che sarà una presidente che ascolta, riflette e parla quando necessario e che sarà una “voce per la pace”, che si baserà sulla politica di neutralità e “articolerà il tratto esistenziale imposto dal cambiamento climatico”. Sarà una presidente inclusiva che non farà “alcuna distinzione in base ai voti”.

“Il nostro mantra durante questa campagna è stato che possiamo dare forma insieme a una nuova repubblica”, ha ricordato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.