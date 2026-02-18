isabel-totti-lasciata-sola-a-casa,-il-giudice-archivia-le-accuse-contro-totti-e-noemi-bocchi

ROMA – Il gip di Roma ha archiviato le accuse di abbandono di minori che erano state ipotizzate per l’ex calciatore Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, dopo che l’ex moglie Ilary Blasi aveva presentato una denuncia, sosteneva che Totti avesse lasciato sola la figlia Isabel per alcune ore nel corso della serata del 26 maggio del 2023. La bambina, allora, aveva sette anni e sarebbe rimasta da sola in casa con gli altri due figli di Noemi Bocchi, mentre i genitori erano andati fuori a cena. Ilary Blasi lo avrebbe saputo avendo telefonato alla bambina per salutarla.

Nell’inchiesta, per cui ora è arrivata l’archiviazione disposta dal giudice, erano indagati l’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi e anche la babysitter, che era stata accusata di aver mentito per ‘difendere’ la coppia dicendo che era in casa quando non era vero ed era arrivata solo successivamente. La richiesta di archiviazione è stata avanzata dalla Procura. “Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma”, hanno affermato gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori dell’ex calciatore.

