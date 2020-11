Isabella Ferrari a Verissimo: “Sono stata con i piedi per terra” | Video Mediaset

Isabella Ferrari a Verissimo ha raccontato di come sua madre abbia voluto fortemente che lei facesse l’attrice. La Ferrari ha poi parlato della sua vita e della sua carriera sottolineando di essere stata sempre con i piedi per terra e di essere riuscita così ad affrontare gli alti e i bassi. L’attrice non si è montata troppo la testa durante il successo, ma non si è nemmeno depressa durante i momenti no. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

