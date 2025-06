ischia-celebra-la-giornata-mondiale-dello-yoga

Meditazione, spiritualità e armonia alle Fonti di Nitrodi domenica 22 giugno

Per la prima volta sull’isola d’Ischia, la Giornata Mondiale dello Yoga sarà celebrata in un luogo simbolico di bellezza e serenità: le Fonti di Nitrodi, note come “il piccolo Tibet dell’isola”, faranno da cornice a un evento tra natura, spiritualità e benessere interiore.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Il Germoglio, per la diffusione dello Yoga e della Cultura Orientale, prevede un incontro aperto al pubblico con una seduta di meditazione guidata dal maestro ven. Udalamathe Sudhamma Ther, rappresentante degli insegnamenti buddhisti Theravada e Chan.

L’appuntamento è per domenica 22 giugno alle ore 18:00. L’ingresso è gratuito per tutti.

Al termine della meditazione, i partecipanti potranno vivere un’esperienza speciale di musicaromaterapia, curata dal professor Arturo De Luca, per concludere l’evento in armonia con suoni, profumi e vibrazioni capaci di riequilibrare mente e corpo.

Questa prima edizione ischitana della Giornata Mondiale dello Yoga si propone non solo come un momento di incontro e pratica collettiva, ma anche come occasione per riscoprire il valore della connessione tra essere umano e natura, tra silenzio e ascolto interiore.

Una vera e propria festa della consapevolezza, aperta a tutti, nel cuore verde dell’isola.