Ischia, Conte: “Nel 2018 non fu condono”. Rabbia Renzi: “Farnetica, si vergogni”

ROMA – Dopo la tragedia di Ischia, con il paese di Casamicciola travolto da una frana, imperversa la polemica sul condono che venne varata per l’isola di Ischia nel 2018. Tra i primi a ricordare questo provvedimento infelice (che uscì contenuto nel decreto per il ponte di Genova), a poche ore dalla tragedia di Ischia, c’è stato Angelo Bonelli, leader dei Verdi, che ha puntato il dito contro quel condono ricordando che tra Casamicciola e Lacco Ameno, arrivarono 6 mila richieste di sanatoria per un totale di 13 mila abitanti (quindi uno su due, in media, lo avrebbe chiesto). Oggi Giuseppe Conte, presidente del consiglio all’epoca del provvedimento, si è difeso dicendo che non si trattò di un condono. E su di lui sono arrivate parole di sdegno.

LEGGI ANCHE: Legambiente: “Sanatorie e condoni sono condanne per chi vive in Campania”

CONTE: “NEL 2018 NON FU CONDONO, MA PROCEDURA SEMPLIFICAZIONE”

Ischia “c’era un grande impasse: richieste di condono per 27mila abitazioni, circa la metà delle 60mila abitazioni esistenti. Non abbiamo fatto un condono, abbiamo solo chiarito la procedura di semplificazione per dare risposte, esaminare quelle richieste. Ma non era permesso concedere sanatorie in caso di vincolo idrogeologico”. Lo ha chiarito il leader del M5S Giuseppe Conte, intervistato da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. Quella di Ischia “è una tragedia- ha detto Conte- è un territorio violentato dal dissesto idrogeologico. Nel 2018 ho chiesto a Costa il ‘Proteggi Italia’, piano nazionale con uno stanziamento di 11 miliardi e mezzo da affidare alle Regioni. E’ stata spesa solo una piccolissima parte”.

LEGGI ANCHE: Il geologo: “Italia paese ad alto rischio per frane e alluvioni, ma le persone devono sapere come comportarsi”

RENZI: “DICHIARAZIONI DI CONTE FARNETICANTI“

“Davanti al disastro di Ischia le dichiarazioni di Conte oggi su Rai3 sono farneticanti. Ha fatto un condono a Ischia, ha chiuso l’Unità di missione sul dissesto e non si vergogna? Eppure 4 anni fa glielo avevamo detto”. Così Matteo Renzi, su Twitter.

BONETTI: “CONTE MINIMIZZA SENZA VERGOGNA, CHE SCEMPIO”

“La cancellazione dell’unità di missione sul dissesto idrogeologico e il condono su Ischia sono state decisioni folli del governo Conte I, che @MatteoRenzi ha denunciato. Oggi Conte le minimizza senza vergogna: che scempio. Vicina alle vittime e ai loro cari”. Lo scrive Elena Bonetti, deputata di Iv, su Twitter.

PAITA (IV): “IL GOVERNO CONTE IGNORÒ L’AVVERTIMENTI DI RENZI”

“Era il 2018: il governo Conte 1 decise di smantellare Italia Sicura, l’Unita’ di Missione contro il dissesto idrogeologico. Varò un vergognoso condono edilizio a Ischia. Matteo Renzi li avvisò: di abusivismo si muore”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato, commentando il video di intervento in Aula del 2018 in cui Matteo Renzi contestò a Giuseppe Conte la norma sul condono di Ischia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento