ischia-film-festival,-uno-sguardo-sul-mondo

Dal 28 giugno al 5 luglio la nuova edizione. Tra gli ospiti Marcia Gay Harden, Anna Ammirati, Francesca Comencini e Celeste Dalla Porta

Ventitreesima edizione per l’Ischia Film Festival che annuncia la nuova programmazione, tra il 28 giugno ed il 5 luglio, nell’incantevole scenario del Castello Aragonese. L’iconica struttura, nella sua attuale fisionomia voluta nella prima metà del 1400 da Alfonso V d’Aragona, costituisce di fatto una magnifica sintesi tra significante e significato nella sua magnifica funzione di “location di un festival dedicato alle location del cinema”.

E’ questa l’idea che sostiene con evidente originalità il progetto artistico della manifestazione, ideata e diretta da Michelangelo Messina, che ha saputo cogliere l’importanza della relazione vitale tra il racconto per immagini, proprio di un’opera filmica, ed i luoghi che ne definiscono il contesto.

“Non possiamo fare a meno dei luoghi che ci circondano – sottolinea Michelangelo Messina – perché ciò che ci sta intorno è anche ciò che ci definisce. In questo senso, l’idea di occuparci di “cinema di location” si identifica con la necessità di raccogliere quelle istanze che spingono tanti maestri della cinematografia a esprimere attraverso questa arte la propria “urgenza della realtà”, a contestualizzarne gli esiti e restituirne il senso attraverso lo schermo”.

Il festival rinnova la sua natura ibrida, unendo spettacolo e riflessione, e valorizza le location come elementi narrativi vivi e significativi. In concorso sette opere provenienti da tutto il mondo: dall’Italia “Nella colonia penale” di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Gioia e Alberto Diana, all’Iran (“For Love” di Amirhossein Saghafi), al Giappone (“River Returns” di Masakazu Kaneko) al Portogallo (“A Pedra Sonha dar Flor” di Rodrigo Areias) fino a “The Wheelbarrow” dell’inglese Kai Ephron, a “Lost for Words” della regista franco-australiana-statunitense Hannah Papacek-Harper, a “Bauryna Salu” del regista kazako Askhat Kuchinchirekov.

L’apertura è prevista per sabato 28 giugno con l’omaggio al regista Antonio Capuano, a cui sarà consegnato il Premio alla Carriera durante la proiezione del film L’amore buio nella Cattedrale dell’Assunta.

Domenica 29 giugno sarà il turno dell’attrice Marcia Gay Harden e del regista palestinese Rashid Masharawi, anch’essi premiati alla carriera; sarà proiettato Passing Dreams.

Il 30 giugno Luca Zingaretti riceverà l’Ischia Film Award per il suo debutto da regista con La casa degli sguardi. Tra gli ospiti attesi: Anna Ammirati (1 luglio, Napoli – New York), Francesca Comencini e Luca Bigazzi (2 luglio, Il tempo che ci vuole), Toni Servillo e Roberto Andò (3 luglio, L’abbaglio), Marco Giallini (4 luglio, La città proibita).

Premi speciali saranno conferiti a Simona Balducci (Cinecittà), Enzo Sisti (Italy for Movies) e Christopher Nolan (Foreign Award).

La cerimonia di chiusura, sabato 5 luglio, prevede la proclamazione dei vincitori e la proiezione del film Parthenope di Paolo Sorrentino, alla presenza dell’attrice Celeste Dalla Porta. La manifestazione è realizzata con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, Bonacina, BPER Banca, Treccani Esperienze e ViVeTech. (R.R.)