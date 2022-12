Ischia, Legnini: continua opera monitoraggio, domani primi dati

Entro fine settimana Fabrizio Curcio sarà sull’isola

Napoli, 7 dic. (askanews) – A Casamicciola, sull’isola di Ischia continua l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza del versante della frana dello scorso 26 novembre e delle altre aree a ridosso. Gli studiosi dell’università di Firenze, hanno già installato la strumentazione di monitoraggio che “da ieri è in funzione. Domani ci verranno comunicati i primi dati”, ha detto in conferenza stampa il commissario straordinario per l’emergenza Ischia, Giovanni Legnini. Il rischio residuo sulla zona abitata di Casamicciola è stato studiato e definito grazie a una serie di analisi delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, calcolando la potenziale traiettoria, il rischio di distacco di massi e le zone che potrebbero essere interessate da possibili colate di fango. “C’è la necessità di un approfondimento puntuale – ha precisato Legnini – per tutelare la sicurezza dei cittadini. La misura di allontanamento dalle case dei cittadini rimarrà in vigore per il tempo necessario per avere queste analisi, 5-7 giorni, che decorrerà dalla firma dell’ordinanza da parte del capo della Protezione civile”. Fabrizio Curcio, così come anticipato da Legnini, sarà sull’isola di Ischia “entro questo fine settimana per fare un punto complessivo della situazione.

