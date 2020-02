Ischia si chiude a cinesi, veneti e lombardi, poi è costretta a riaprire

Articolo aggiornato alle 20,45 del 23 febbraio 2020

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza n. 25 con la quale i sindaci dei Comuni di Ischia avevano disposto il divieto di accesso ai Comuni dell’Isola per i cittadini cinesi provenienti dalle aree interessate dall’epidemia di coronavirus, e per chiunque vi abbia soggiornato negli ultimi 15 giorni. Misure che valevano anche per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto colpite dai contagi da COVID-19.

Il prefetto ha annullato il provvedimento giudicato ingiustificatamente restrittivo “nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale e,

