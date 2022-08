ROMA – Dopo una serie di scosse sismiche registrate in Islanda negli ultimi giorni, si è sviluppata una piccola eruzione vulcanica sulla penisola di Reykjanes. L’area si trova nel sud-ovest del Paese, poco distante dall’aeroporto internazionale di Keflavik e a una quarantina di chilometri dalla capitale Reykjavik.Come riportano le autorità, l’eruzione non ha causato danni o disagi ai trasporti, ma è fortemente raccomandato ai turisti di non avvicinarsi alla zona a causa della massiccia produzione di gas. L’eruzione è di tipo fessurale, tipica dei vulcani islandesi, in cui si sviluppa una fuoriuscita di lava da una spaccatura, non da un cratere.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Islanda, eruzione di un vulcano vicino Reykjavik: le immagini spettacolari proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento