islanda,-le-immagini-choc-della-caccia-alle-balene

La Guardia costiera abborda la nave degli attivisti di Paul Watson

Milano, 4 ago. (askanews) – La Guardia costiera islandese ha abbordato la nave Bandero della Captain Paul Watson Foundation mentre monitorava un’imbarcazione impegnata nella caccia alle balene al largo dell’Islanda. L’operazione è avvenuta durante un’azione degli attivisti contro la stagione di caccia ancora in corso nel Paese. “Nell’ultima mezz’ora la nostra nave, la Bandero, è stata abbordata dalla Guardia costiera islandese. È successo dopo che siamo riusciti a bloccare con successo una missione di caccia alle balene”, ha affermato Paul Watson.La fondazione ha diffuso anche altre immagini girate tra giugno e luglio in un porto islandese, dove si vedono le baleniere rientrare con gli animali arpionati e le successive fasi della lavorazione delle carcasse.Le riprese, particolarmente cruente, mostrano la macellazione degli animali, compreso il feto estratto da un esemplare di femmina gravida. Secondo la Captain Paul Watson Foundation, in questa stagione sarebbero state catturate finora circa 32 balene, un numero inferiore rispetto agli anni precedenti.