Ismea: prezzi in carrello spesa italiani cresciuti meno media Ue

Al momento non evidenziati fenomeni speculativi su larga scala

Roma, 17 ott. (askanews) – Nonostante il settore agroalimentare sia stato tra i settori più colpiti dall’inflazione e sia uno dei principali centri di trasmissione degli aumenti dei prezzi, l’aumento dei costi dei prodotti alimentari in Italia è risultato inferiore a quello medio registrato nell’UE e in Germania e Spagna. E’ quanto emerge dal rapporto Ismea sull’agroalimentare italiano, presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Nonostante la svolta restrittiva delle politiche monetarie delle banche centrali e la dinamica salariale moderata, l’inflazione in Italia rimane infatti elevata (+5,3% su settembre 2022 secondo le stime preliminari dell’Istat, in lieve flessione su base mensile) ed emergono segnali di difficoltà del sistema economico, in uno scenario geopolitico dove si moltiplicano i fattori di instabilità e incertezza.

L’agroalimentare è stato tra i settori più colpiti a causa del suo ruolo nell’economia e della sua dipendenza dall’estero per prodotti energetici, materie prime e beni intermedi che lo rendono particolarmente vulnerabile alle tensioni su mercati internazionali. Più nel dettaglio, nel 2022 il contributo dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari all’inflazione è stato significativo. La crescita media dei prezzi (misurata dall’indice Istat per i prodotti alimentari, bevande e tabacco, armonizzato per i confronti europei) ha raggiunto l’8,1%, ma è stata più contenuta di quella media dell’UE (10,2%) e dell’Eurozona (9%).

Meglio di noi ha fatto la Francia, che grazie al suo maggior grado di autosufficienza, alimentare ed energetica, ha subito di meno gli aumenti dei prezzi internazionali ed è riuscita a contenere gli incrementi degli alimentari a un +6%.

Nella prima metà del 2023, nonostante il raffreddamento dei listini internazionali dell’energia e delle materie prime, l’inflazione per i prodotti alimentari nel carrello della spesa ha continuato a salire, raggiungendo in Italia il suo picco a marzo (+12%), ma evidenziando, anche in questo caso, una dinamica inferiore a quella registrata a livello comunitario. (segue)