Isola dei Famosi 2021 news: si riparte con la conduzione di Ilary Blasi, indiscrezioni sul cast, gli opinionisti, l’inviato

Dopo molti tentennamenti e dopo molte voci che davano per spacciata l’Isola dei Famosi, reality sulla sopravvivenza con concorrenti vip, pare proprio che riparta. E lo fa con al timone una nuova conduttrice Ilary Balsi, ormai “in pachina” – per usare un termine calcistico a lei caro – dai tempi del programma EuroGames del 2019.

Isola dei Famosi 2021: riparte con la conduzione di Ilary Blasi

Questa notizia ve l’avevamo già data, e quindi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi al reality della sopravvivenza, subentra alla conduzione Ilary Blasi che ha lasciato ormai da un biennio la conduzione del Grande Fratello Vip, per cedere il posto ad Alfonso Signorini.

Quindi sull’Isola dei famosi abbiamo due certezze: la prima che è confermata nei palinsesti Mediaset la seconda è che al timone ci sarà Ilary Blasi. Se in un primo momento si era pensato di cambiare location, nel senso di non farla più in Honduras, per via della pandemia, ora pare che invece la location scelta sarà sempre la medesima, dall’altra parte del mondo: l’Honduras e le sue meravigliose isole, saranno teatro di questa edizione 2021 dell’adventure game.

Isola dei Famosi 2021: chi sarà l’inviato in Honduras?

Riallacciandoci alla Blasi, si era pensato in un primo momento che il ruolo dell’inviato sarebbe toccato ad Alvin, che in coppia al timone di Eurogames, avevano una bella intesa e alchimia. Ma pare che Alvin abbia smentito la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021.

Si era poi fatto il nome di Tommaso Zorzi, sull’entusiasmo registrato per il concorrente, attualmente ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ipotesi che decade definitivamente dal momento che il reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini chiude i battenti definitivamente il primo marzo 2021.

Un altro nome che circola e che siamo venuti a sapere è quello di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle hunziker.

Chi sarà dunque l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021?

Vari ipotesi danno come nome papabile quello di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che già abbiamo avuto modo di vedere alla conduzione del day time di X Factor tempo fa, ma non ci sono al momento conferme.

Indiscrezioni sul cast, i nomi che circolano in rete

I nomi che circolano in rete, rispetto al cast vanno da Patrizia Rossetti a Jill Cooper, ma pare che entrambe abbiano smentito una loro possibile partecipazione, così come ha fatto anche Asia Argento – tramite Instagram – altro nome che circolava in rete.

Elisa Isoardi verso l’Isola dei famosi 2021?

Un altro nome che circola fortemente in queste ore, è quello di Elisa Isoardi reduce dal programma “Ballando Con le Stelle”, che l’ha vista in coppia con Raimondo Todaro. Sarà veramente così? La conduttrice di “Effetto Sabato” e de “La Prova del Cuoco”, smentisce fortemente la sua partecipazione al reality ma come spesso accade, una forte smentita corrisponde invece ad una conferma.

Del resto, è palese che la Isoardi negli ultimi tempi frequenta i corridoi Mediaset, prima con la sua presenza a Striscia la notizia e poi a Verissimo. Altro nome che si fa in queste ore come probabile naufrago è quello di Giovanni Ciacci, ormai un frequentatore assiduo dei salotti Mediaset.

Isola dei Famosi 2021: quali sono gli opinionisti?

Per quanto riguarda gli opinionisti dell’Isola si fanno tanti nomi ma ancora non c’è nessuna ufficialità su nessuno. Si pensava a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ancora dentro la Casa più spiata d’Italia, ma non si hanno conferme in tal senso. Si sono fatti, anche i nomi anche della giornalista Francesca Barra e di Alessandra Mussolini, ma pare che le quotazioni di quest’ultima siano in forte calo per il compenso chiesto, una cifra esorbitante. Chi la spunterà dunque?

L’isola dei famosi 2021, ecco quando inizia e avrà un doppio appuntamento settimanale

Naturalmente l’Isola dei Famosi, partirà subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, che è fissata a lunedì primo marzo. La data ancora esatta non si conosce, ma la certezza che andrà in onda è già confortante per chi ama questo reality. Ad ogni modo, si suppone che l’Isola possa partire subito dopo il Festival di Sanremo – che prenderà il via dal 2 al sei marzo 2021, salvo imprevisti – per evitare ovviamente una forte concorrenza.

Usiamo sempre il condizionale, perché non sappiamo effettivamente, se Sanremo ci sarà, ma ad ogni modo l’Isola partirebbe non prima dell’8 marzo 2021. Anche l’isola dei famosi 2021 andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale come è già successo per il Grande Fratello vip 5 per le prime quattro settimane, il lunedì ed il venerdì.

