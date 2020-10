PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “E’ stato molto utile per noi testare i pneumatici prototipo 2021 durante i primi 30 minuti delle FP2 di oggi, abbiamo raccolto molti dati che saranno rilevanti al fine di convalidare le specifiche pneumatici per il prossimo anno. Grazie a tutti i team e ai piloti per aver effettuato questo importante test”. Così il responsabile F1 e Car Racing della Pirelli, Mario Isola, al termine del venerdì di prove del Gran Premio del Portogallo. “Visto il tempo dedicato al test e le lunghe interruzioni durante le FP2 di questo pomeriggio, i team hanno completato meno giri del solito,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Isola “Test importante su pneumatici prototipo 2021” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento