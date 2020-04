Isole Far Oer, riparte il campionato: le regole da rispettare a causa del Coronavirus

L’emergenza sanitaria provata dal Coronavirus ha fermato, di fatto, tutte le competizioni principali. Stop a Champions ed Europa League e a tutti i maggiori tornei europei. C’è però chi si appresta a tornare in campo. Non parliamo dell’Italia, ma delle Isole Far Oer. I calciatori locali, come riporta la redazione di calciomercato.com, sono tutti carpentieri, manovali, maestri di scuola. Dal 9 maggio riapriranno le ostilità. Si giocherà a porte chiuse. Poco importa però. Finalmente il pallone… continua a leggere sul sito di riferimento