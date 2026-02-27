ispra-trasforma-la-finanza-sostenibile

venerdì, 27 Febbraio , 26

Presentata la nuova piattaforma IdroGEO

Roma, 26 feb. (askanews) – ISPRA l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale trasforma la finanza sostenibile da obbligo normativo a opportunità competitiva con la nuova “Piattaforma per la sostenibilità della finanza e delle imprese” introducendo indicatori chiave ambientali scientificamente validati, che consentono a imprese, operatori finanziari e PMI di misurare l’impatto ambientale , quantificare le emissioni e i rischi fisici.La piattaforma nazionale IdroGEO rappresenta lo strumento chiave di ISPRA per il monitoraggio del dissesto idrogeologico e permette la consultazione, l’analisi e la condivisione di mappe e indicatori, dati fondamentali nell’ambito dell’obbligo assicurativo per le imprese contro i rischi derivanti da eventi catastrofali e la gestione dei rischi finanziari. Tra gli strumenti chiave per il monitoraggio del dissesto idrogeologico, anche MER un sistema quotidiano di censimento frane e alluvioni, che include la mappatura integrale di tutta la costa italiana. La piattaforma digitale, operativa dopo l’estate 2026, è stata presentata alla Camera nel corso del convegno “Sfide ambientali e competitività: gli strumenti ISPRA per imprese, finanza e mondo assicurativo”. L’evento è inserito nella Campagna di comunicazione “Facciamo Circolare”, organizzata da ISPRA in collaborazione e con il finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ne ha parlato Maria Alessandra Gallone, presidente ISPRA: “IdroGEO è una piattaforma che consentirà alle aziende di comprendere, nel modo migliore possibile, lo stato del territorio su cui operano e di conseguenza, anche in questo modo, di poter dare rassicurazioni e poter accedere sia a finanziamenti che a modelli assicurativi. Noi viviamo in un territorio in cui la fragilità è una realtà. Ispra, come Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha proprio questo compito: essere un po’ il braccio operativo, scientifico, tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, raccogliere dati, fornire dati, monitorare e aiutare tutti coloro che fanno crescere il nostro Paese”.Ma a chi si rivolge la piattaforma IdroGEO? A rispondere è Maria Siclari, Direttore Generale di Ispra: “IdroGEO è la piattaforma nazionale sul dissesto idrogeologico che noi mettiamo a disposizione di tutti. Un’azienda, un cittadino, può inserire le proprie coordinate geografiche e vedere se vive in delle aree che sono a rischio frane, a rischio alluvione e proteggersi quindi da condizioni di rischio”.Una transizione ambientale non solo green, ma anche competitiva e sostenibile economicamente.”Gli indici di dissesto idreogeologico del nostro Paese, dati proprio forniti dall’Ispra che parlano del 94% del nostro territorio, ci devono far riflettere. Dobbiamo passare, come stiamo facendo, da una fase di emergenza a una fase di programmazione. Siamo i custodi dell’ambiente, non siamo i proprietari dell’ambiente, quindi dobbiamo far si che le esigenze fra il mondo della transizione ecologica e le esigenze economiche e sociali vadano di pari passo” ha detto Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera. Finanza, economia e ambiente sono oggi strettamente connessi per una transizione ecologica attuabile, misurabile e sempre più competitiva

