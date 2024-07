israele:-200-razzi-lanciati-da-hezbollah-nel-nostro-territorio

Anche 20 droni kamikaze verso lo Stato ebraico

Milano, 4 lug. (askanews) – L’Idf riporta in un aggiornamento che Hezbollah ha lanciato circa 200 razzi e 20 droni dal Libano nel nord di Israele oggi. Molti razzi e droni siano stati abbattuti dalla difesa aerea e da aerei da combattimento, aggiunge.In risposta, l’aeronautica militare israeliana ha colpito diversi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, aggiunge ancora. “Oggi Hezbollah ha lanciato 200 razzi – 200 razzi – e fino a 20 droni suicidi contro le nostre comunità settentrionali. Per essere chiari, Israele sta contrastando questa aggressione di Hezbollah. Utilizzeremo tutti i mezzi necessari per ripristinare la sicurezza al nostro confine settentrionale e per riportare in sicurezza i nostri cittadini a casa loro”, ha dichiarato il portavoce del governo israeliano, David Mencer.