AGI – In Israele, il Paese che finora ha fatto meglio nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ha vaccinato in tre settimane il 20% della popolazione, lo sforzo è in espansione: da domani saranno vaccinati quelli che hanno più di 55 anni.

Con le quasi 50 mila persone vaccinate ieri, domenica, Israele ha somministrato almeno la prima dose a 1,87 milioni di persone; e il Paese – che conta circa nove milioni di persone, più o meno come New York City – mira ora a vaccinare la maggior parte della sua popolazione entro marzo.

L’articolo Israele accelera sul vaccino: al via con gli over 55enni proviene da Notiziedi.

