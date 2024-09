Israele ancora contro Al Jazeera, chiusa la sede di Ramallah. L’emittente: “Atto criminale per nascondere i fatti di Gaza”

ROMA – Questa mattina l’esercito israeliano ha fatto irruzione negli studi di Al Jazeera a Ramallah, in Cisgiordania, e ordinato la chiusura delle attività per almeno 45 giorni. La denuncia arriva dalla stessa emittente televisiva che ha documentato i momenti esatti dell’arrivo dei militari.

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة #الجزيرة برام الله وتغلقه بموجب أمر عسكري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EyAx3GTrt2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 22, 2024

“Questa azione fa seguito alla decisione del gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel maggio 2024 di chiudere le operazioni di Al Jazeera in Israele. La rete condanna e denuncia con veemenza questo atto criminale da parte delle forze di occupazione israeliane“, scrive l’emittente in una nota. “Al Jazeera respinge le azioni draconiane e le accuse infondate presentate dalle autorità israeliane per giustificare questi raid illegali. Al Jazeera riafferma il suo fermo impegno a continuare a riferire sulla guerra a Gaza, sull’occupazione in corso dei territori palestinesi e sull’escalation regionale.

More images of the Israeli military raid on Al Jazeera’s office in Ramallah. pic.twitter.com/BQJxXngk19 — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) September 22, 2024

L’irruzione nell’ufficio e il sequestro delle nostre attrezzature non sono solo un attacco ad Al Jazeera, ma un affronto alla libertà di stampa e ai principi stessi del giornalismo. Queste misure oppressive hanno chiaramente lo scopo di impedire al mondo di assistere alla realtà della situazione nei territori occupati e alla guerra in corso a Gaza e all’impatto devastante sui civili innocenti. Nonostante questi vergognosi tentativi di soffocare la voce di Al Jazeera e di interrompere le sue notizie al mondo, la rete rimane salda nella sua missione: riportare la verità con integrità, anche nelle circostanze più difficili e pericolose. Al Jazeera non sarà intimidita o scoraggiata dai tentativi di mettere a tacere la sua copertura”.

LA LEGGE AL JAZEERA

Ad aprile, la Knesset, su pressione di Benjamin Netanyahu ha approvato la ‘legge Al Jazeera’. La norma permette al governo israeliano di chiudere tutte le emittenti straniere ritenute pericolose per la sicurezza del paese e di sequestrarne le attrezzature. Così, un mese dopo aver approvato la legge, il governo di Tel Aviv ha ordinato la chiusura della sede israeliana dell’emittente qatariota. Su ‘X’ Netanyahu aveva scritto: “Il governo da me guidato ha deciso all’unanimità che il canale di istigazione Al Jazeera sarà chiuso in Israele”.

