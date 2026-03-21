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Israele annuncia: “I raid con gli Usa sull’Iran aumenteranno”

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By Redazione-web

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Trump aveva scritto l’opposto su Truth

Roma, 21 mar. (askanews) – Malgrado le recenti affermazioni di Donald Trump sul suo social network “Truth” secondo cui gli Stati Uniti potrebbero considerare presto una riduzione graduale del loro impegno militare contro l’Iran, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che, a partire da domenica, gli Stati Uniti e Israele intensificheranno i loro attacchi contro l’Iran. “Questa settimana, l’intensità degli attacchi che saranno sferrati dall’Idf e dalle forze armate statunitensi contro il regime terroristico iraniano e le infrastrutture su cui esso fa affidamento aumenterà in modo significativo”, ha affermato in una dichiarazione in video.La campagna guidata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu proseguirà. Siamo determinati a continuare a guidare l’offensiva contro il regime terroristico iraniano, a neutralizzarne i comandanti e a vanificarne le capacità strategiche fino a quando ogni minaccia alla sicurezza non sarà stata eliminata

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