israele-annuncia-il-rimpatrio-dell’ultimo-ostaggio-da-gaza

ROMA – Israele ha annunciato oggi il rimpatrio del corpo di Ran Gvili, il suo ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza. Un fatto che potrebbe aprire la strada alla riapertura del valico di frontiera di Rafah e all’attuazione della seconda fase del piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.“Al termine della procedura d’identificazione condotta dal Centro nazionale di medicina legale”, ha riferito l’esercito in una nota, “i familiari dell’ostaggio Ran Gvili sono stati informati dell’avvenuto rimpatrio”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it