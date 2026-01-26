lunedì, 26 Gennaio , 26
israele-annuncia-il-rimpatrio-dell’ultimo-ostaggio-da-gaza
Israele annuncia il rimpatrio dell’ultimo ostaggio da Gaza

Israele annuncia il rimpatrio dell’ultimo ostaggio da Gaza

MondoIsraele annuncia il rimpatrio dell’ultimo ostaggio da Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Israele ha annunciato oggi il rimpatrio del corpo di Ran Gvili, il suo ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza. Un fatto che potrebbe aprire la strada alla riapertura del valico di frontiera di Rafah e all’attuazione della seconda fase del piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.“Al termine della procedura d’identificazione condotta dal Centro nazionale di medicina legale”, ha riferito l’esercito in una nota, “i familiari dell’ostaggio Ran Gvili sono stati informati dell’avvenuto rimpatrio”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.