israele-annuncia-la-liberazione-a-gaza-dell’ostaggio-kaid-farhan-alkadi

Beduino musulmano e cittadino israeliano

Roma, 27 ago. (askanews) – Kaid Farhan Alkadi, 52 anni, uno degli ostaggi rapiti da Hamas, è stato liberato dall’esercito israeliano in quella che viene definita una “operazione complessa”. I suoi familiari si sono raccolti davanti al centro medico Soroka di Beersheva.”Kaid Farhan Alkadi di Rahat è un cittadino israeliano beduino musulmano, rapito dall’organizzazione terroristica Hamas il 7 ottobre e portato a Gaza” ha detto il portavoce del governo israeliano David Mencer.”Kaid Farhan Alkadi è stato liberato dalle nostre forze d’élite in una complessa operazione nel sud della Striscia di Gaza”.Maggiori dettagli arrivano dal portavoce dell’esercito Daniel Hagari, che spiega che sta bene ed è tornato in Israele.”Non possiamo dare troppi dettagli” ha detto Hagari “ma posso dirvi che è stato trovato in un tunnel sotterraneo grazie a informazioni precise”.La foto di Alkadi è stata fornita dal Forum delle famiglie, l’associazione dei familiari degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Sposato, padre di 11 figli, quel giorno era di guardia a un impianto di confezionamento di un kibbutz. Ancora 108 cittadini israeliani rimangono in ostaggio, ma molti sarebbero morti.