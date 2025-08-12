“Israele apra agli aiuti”: nell’appello internazionale per Gaza c’è anche l’Italia

ROMA – L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, Germania, Ungheria, Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autorità di Israele, affinché venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo a favore della popolazione civile nella Striscia. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La situazione umanitaria, scrivono ancora dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, richiede azioni urgenti, rafforzando l’impegno umanitario a favore di Gaza. Già nelle scorse settimane, nei vari contatti con il Governo israeliano, l’Italia aveva sollecitato un’apertura agli aiuti e si era impegnata per moltiplicare gli sforzi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione della Striscia.

