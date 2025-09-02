martedì, 2 Settembre , 25

israele,-ben-gvir:-“chi-riconosce-lo-stato-palestinese-subira-il-terrore”
Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – I Paesi europei che riconoscono lo Stato palestinese sperimenteranno il terrorismo in prima persona. Lo ha dichiarato il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir condannando la decisione del Belgio di riconoscere lo Stato palestinese. 

“I Paesi europei che si abbandonano all’ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele c’era chi un tempo credeva a tali illusioni e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso”, ha detto il ministro israeliano. 

