Israele, Biden a Tel Aviv: abbraccio con Netanyahu

(Adnkronos) – E’ atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, l’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo riferiscono i media israeliani. Per motivi di sicurezza, sono state chiuse le strade attorno all’aeroporto. Ad accogliere il presidente Usa, il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha abbracciato Biden, mentre con Herzog c’è stata una stretta di mano.

Intanto, dopo la strage all’ospedale di Gaza, la Giordania ha annullato il vertice previsto per oggi tra il presidente americano e i leader di Giordania, Egitto e Autorità palestinese. Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas tornerà quindi a Ramallah per un incontro urgente della leadership palestinese. “La Giordania continuerà a lavorare con tutti in modo che, quando si terrà il vertice, sarà in grado di ottenere ciò che le viene richiesto, ovvero fermare la guerra, fornire sostegno umanitario alla popolazione di Gaza e mettere la fine a questa crisi”, ha intanto affermato il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al-Safadi.