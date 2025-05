israele-bombarda-il-porto-di-hodeida-in-yemen-(dopo-il-missile-degli-houthi):-morti-e-feriti

(Foto da X)

ROMA – È di due morti e oltre quaranta feriti il bilancio dell’attacco che l’aviazione militare israeliana ha condotto nella serata di ieri contro il porto di Hodeida, nello Yemen. Lo riferiscono fonti interne al governo degli Houthi. “Decisamente estesi” i danni all’hub portuale. L’aggressione, come hanno riferito vertici militari all’emittente israeliana Channel 12, ha coinvolto una ventina di caccia che hanno sganciato almeno cinquanta bombe su sei obiettivi sul porto civile di Ras Issa e nell’area circostante, colpendo anche una fabbrica di cemento. Lo hanno confermato anche fonti del governo degli Stati Uniti.

SAREBBE RISPOSTA AL MISSILE SU AEROPORTO TEL AVIV

Secondo il governo di Israele, l’operazione si è resa necessaria in risposta al missile che domenica scorsa il movimento di Ansarallah – alla guida dello Yemen – ha sparato contro l’aeroporto internazionale di Tel Aviv ‘Ben Gourion’, causando panico e sei feriti. Israele sostiene che il porto di Hodeidah sia impiegato per il trasporto di armi e munizioni che l’Iran invierebbe all’alleato yemenita in chiave anti-israeliana. A ciò, per Israele si aggiungerebbe la necessità di “garantire la libera circolazione” delle navi commerciali israeliane attraverso il Mar rosso, che droni yemeniti colpiscono con l’obiettivo dichiarato di creare pressione su Israele e fermare l’offensiva militare contro la Striscia di Gaza, che dal 7 ottobre 2023 ha causato quasi 53mila vittime tra i palestinesi.

Media di Israele riferiscono che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Kats ieri sera hanno supervisionato alle operazioni nella sede del comando generale di Tel Aviv, mentre l’agenzia statunitense Axios sostiene che l’intera operazione sia avvenuta in coordinamento con l’esercito degli Stati Uniti. Non è la prima volta che il porto di Hodeidah viene bombardato: due settimane fa, un raid degli Stati Uniti ha provocato oltre cinquanta vittime.

