Israele, bombe su obiettivi di Hezbollah in Libano. Raid su Gaza

(Adnkronos) –

Bombe di Israele su obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nella notte, dopo l’abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri e i colpi sparati dal Libano contro uno uav israeliano. A spiegarlo è lo stesso esercito dello Stato ebraico, che in un punto sulle operazioni ha comunicato di aver condotto nuovi raid nel territorio di Gaza “per eliminare la minaccia delle cellule e delle infrastrutture terroristiche”.

I soldati hanno “raccolto prove che aiuteranno a localizzare gli ostaggi”, circa 120 civili, catturati da Hamas nell’attacco di sabato scorso. L’esercito israeliano, si spiega ancora, “ha continuato a colpire obiettivi terroristici di Hamas e lanciamissili anticarro a Gaza subito dopo che erano stati utilizzati per attaccare Israele”.

The past 24hrs:

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

Soldiers collected evidence that will aid in locating hostages.

The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023