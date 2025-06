israele,-capo-idf:-missione-non-ancora-conclusa.-restano-50-ostaggi

Zamir: ci stiamo preparando a una varietà di scenari

Roma, 27 giu. (askanews) – “L’Operazione Rising Lion passerà alla storia come una delle operazioni più audaci e di successo di Israele”: lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir in un video trasmesso su X, definendola un “momento cruciale per Israele, gli ebrei e il mondo”. Per l’esercito israeliano “la missione non è ancora conclusa. Restano cinquanta ostaggi” ha detto Zamir.E parlando dell’operazione, ha affermato che è stato “arrestato” il programma nucleare di Teheran e le sue capacità di lancio di missili balistici, e sono stati eliminati diversi alti ufficiali e scienziati iraniani che, ha detto, “stanno guidando gli sforzi per distruggere Israele”.L’operazione, ha ricordato, è stata condotta in “stretto contatto” con gli Stati Uniti, con i quali Israele condivide un “desiderio comune di raggiungere la stabilità nella regione”.