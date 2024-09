Israele colpisce Hezbollah, Netanyahu: “Obiettivi chiari”. Usa: “Serve diplomazia”

(Adnkronos) – Non solo cercapersone e walkie talkie esplosivi. Il raid in Libano con l’uccisione del numero due di Hezbollah a Beirut ha reso ancora una volta “chiari” gli obiettivi di Israele mentre “le nostre azioni parlano da sole”. A dirlo è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo il raid di ieri, un attacco aereo ”mirato”, il terzo condotto dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Beirut dall’inizio della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre.

Obiettivo principale dell’attacco, il comandante di Hezbollah Ibrahim Aqil, ricercato dagli Stati Uniti per il suo coinvolgimento negli attentati all’ambasciata americana e alla caserma dei marines americani a Beirut nel 1983.

Aqil, precisa il Times of Israel, era membro del Consiglio della Jihad, massimo organismo militare di Hezbollah. Era ricercato anche per aver diretto la presa di ostaggi tedeschi ed americani in Libano negli anni Ottanta. Sulla sua testa pendeva una taglia di 7 milioni di dollari posta dal dipartimento di Stato americano.

L’Idf, che ha poi confermato l’avvenuta uccisione del comandante di Hezbollah, descrive Aqil come il capo delle operazioni militari del gruppo sciita, comandante in carica della forza di élite Radwan, a capo di un piano di invasione della Galilea.

Assieme ad Aqil, secondo l’esercito, sono stati uccisi i vertici dello schieramento operativo di Hezbollah e la leadership della Forza Radwan. “Aqil e i comandanti che sono stati eliminati erano tra gli architetti del ‘piano per l’occupazione della Galilea’, in cui Hezbollah progettava di fare incursioni in territorio israeliano, occupare le comunità della Galilea, assassinare e uccidere innocenti, in modo simile a quello che l’organizzazione terroristica di Hamas ha compiuto nel massacro del 7 ottobre”, afferma l’Idf nella dichiarazione.

Le Forze di difesa israeliane non vogliono tuttavia allargare l’escalation nella regione, ha assicurato il portavoce Daniel Hagari in un briefing con i giornalisti. “Non puntiamo a un’ampia escalation nella regione. Stiamo operando in linea con gli obiettivi definiti della guerra e continueremo a farlo”, ha dichiarato.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha intanto parlato per telefono con il ministro della Difesa israeliano ed ha ribadito “la sua preoccupazione” per l’escalation delle tensioni tra Israele e Hezbollah, ha reso noto il Pentagono. Il ministro ha anche sottolineato come gli Stati Uniti credano nell'”importanza di raggiungere una soluzione diplomatica che consenta ai residenti di tornare in sicurezza nelle loro case dalle due parti del confine”.

Il Pentagono tema intanto per l’avvio di una operazione militare di terra delle forze israeliane nel sud del Libano nel prossimo futuro, scrive il Wall Street Journal. Ne ha parlato nei giorni scorsi il segretario della difesa e l’attacco ai dispositivi di comunicazione di Hezbollah dà sostanza a tali timori. Se Austin e il dipartimento di Stato hanno insistito nel sollecitare Israele a dare più tempo alla diplomazia, gli Stati Uniti temono che la situazione possa andare fuori controllo.