Israele contro Hamas. Raid su Gaza in risposta a palloni incendiari

AGI – Caccia israeliani hanno compiuto raid aerei contro il sud della Striscia di Gaza in risposta al continuo lancio di palloni incendiari che hanno provocato diversi focolai al di là della barriera al confine. Nel mirino, sono finite infrastrutture sotterranee di Hamas, hanno riferito le forze armate israeliane, e al momento non ci sono notizie di vittime.

Secondo i vigili del fuoco, sono 29 gli incendi scoppiati ieri in Israele a causa del lancio di palloni incendiari dall’enclave palestinese, focolai di piccola entità non pericolosi per cose o persone. In serata, un ordigno attaccato a uno dei palloni è esploso in un campo da basket a Netivot,

