Israele, dal 7 ottobre 2023 al Libano: la settimana dell’incubo guerra totale

(Adnkronos) –

Una settimana per l’escalation. Dal 7 ottobre dello scorso anno non sono mancati i timori di allargamento del conflitto innescato dall’attacco di Hamas di quel giorno in Israele. Ma mai come ora si teme per il Medio Oriente. Subito dopo l’attacco in Israele all’alba del 7 ottobre, costato la vita a quasi 1.200 persone secondo i dati israeliani, nella Striscia di Gaza sono iniziate le operazioni militari israeliane contro Hamas, che nel 2007 prese il controllo dell’enclave palestinese. Qui, stando alle denunce del ministero della Salute controllato da Hamas, si contano da allora 41.825 morti e 96.910 feriti. E nella Striscia di Gaza restano in ostaggio decine di persone rapite nell’attacco del 7 ottobre di un anno fa. Il giorno dopo ‘scendevano in campo’ anche gli Hezbollah libanesi, sponsor dell’Iran al pari di Hamas, con attacchi oltreconfine contro Israele.

Venerdì 27 settembre – Il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, viene ucciso in un raid israeliano nella periferia sud della capitale libanese Beirut, in un bunker nella storica roccaforte del Partito di Dio. Il giorno successivo fonti della sicurezza libanese confermavano il ritrovamento del suo corpo, intatto, passati dieci giorni dalle esplosioni dei cercapersone di Hezbollah con l’avvio di quella che è stata chiamata la “nuova fase della guerra”. Dall’uccisione di Nasrallah, è crollata ogni speranza di de-escalation, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che rientrava in anticipo in Israele dagli Stati Uniti dove a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu si parlava di una proposta di cessate il fuoco di 21 giorni. Proprio in quel momento scattava l’ordine per uccidere Nasrallah, quando Israele aveva già ‘decimato’ le fila di Hezbollah.

Lunedì 30 settembre – Nella notte tra lunedì e martedì scorsi le forze israeliane (Idf) hanno confermato un’operazione di terra “limitata e mirata” contro Hezbollah nel sud del Libano. Nel Paese dei Cedri, secondo i dati ufficiali di Beirut, si contano almeno 1,2 milioni di sfollati. E, dicono i libanesi, oltre 2.00 morti, la maggior parte nelle ultime due settimane. I militari israeliani stimano di aver ucciso circa 400 combattenti di Hezbollah. Si moltiplicano gli appelli per il rispetto – “non solo a parole, ma anche nei fatti” – della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che nel 2006 pose fine ai 34 giorni di guerra tra Israele e Hezbollah. Unifil, la forza Onu nel sud del Libano di cui fa parte il contingente italiano, “mantiene le posizioni”.

Martedì 1 ottobre – L’Iran ha lanciato il suo attacco missilistico contro Israele, “in risposta al martirio” di Nasrallah e Ismail Haniyeh, morto a luglio a Teheran. Contro Israele sono stati lanciati quasi 200 missili. Usa e Regno Unito sono intervenuti ‘a sostegno’ del sistema di difesa israeliano. La maggior parte dei missili sono stati intercettati. L’unica vittima è un palestinese della Cisgiordania.

Mercoledì 2 ottobre – Israele conferma la morte di otto soldati nel sud del Libano, i primi caduti dall’avvio delle incursioni di terra. Il presidente americano Joe Biden chiarisce di non essere d’accordo con eventuali raid israeliani contro siti nucleari iraniani e sottolinea che la risposta all’attacco iraniano “deve essere proporzionata”.

Giovedì 3 ottobre – Nella notte tra giovedì e venerdì un pesante raid aereo nella periferia sud di Beirut colpisce, secondo le forze israeliane, il quartier generale dell’intelligence di Hezbollah. Stando al New York Times, l’obiettivo era Hashem Safieddine, possibile successore di Nasrallah alla guida del Partito di Dio. Sulle sue sorti continua a non esserci alcuna certezza.

Venerdì 4 ottobre – La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, torna a guidare la preghiera del venerdì a Teheran, dopo una cerimonia in ricordo di Nasrallah. Definisce “legittimo” l’attacco del 7 ottobre in Israele. “Se necessario attaccheremo ancora la Palestina occupata”, minaccia nello stesso giorno in cui il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sbarca a Beirut per la prima visita dall’escalation.

Sabato 5 ottobre – Per la prima volta viene segnalato un raid israeliano sul nord del Libano. Hamas dà notizia dell’uccisione di un comandante del suo braccio armato, le Brigate al-Qassam, in un’operazione contro il campo profughi di Beddawi, nei pressi di Tripoli. Insieme a lui, sostiene il gruppo, sono state uccise la moglie e due figlie.