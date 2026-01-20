martedì, 20 Gennaio , 26

Musk provoca Ryanair: “Quanto mi può costare comprarti?”. E lancia il sondaggio su X

(Adnkronos) - Ryanair nel mirino di Elon Musk....

Macron e il look ‘Top Gun’ a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui social

(Adnkronos) - Gli occhiali da sole specchiati di...

Sinner e la scelta, in doppio meglio Kyrgios o Kim-Jong un?

(Adnkronos) - Meglio un doppio in coppia con...

Incendio in una casa nel Brindisino, crollano i solai: si cerca una persona

(Adnkronos) - Paura a Tuturano, frazione di Brindisi,...
israele-demolisce-sede-unrwa-a-gerusalemme,”attacco-senza-precedenti”
Israele demolisce sede Unrwa a Gerusalemme,”attacco senza precedenti”

Israele demolisce sede Unrwa a Gerusalemme,”attacco senza precedenti”

Video NewsIsraele demolisce sede Unrwa a Gerusalemme,"attacco senza precedenti"
Redazione-web
Di Redazione-web

La sede era vuota dal 2025, quando governo ne ha vietato le attività

Gerusalemme Est, 20 gen. (askanews) – Nelle immagini bulldozer israeliani demoliscono gli edifici della sede dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. “Un attacco senza precedenti”, lo ha definito l’Unrwa, arrivato al culmine di una battaglia durata mesi col governo israeliano che ha sempre criticato il suo operato nella Striscia di Gaza, sostenendo che il personale dell’agenzia fosse infiltrato da Hamas. Il complesso situato nella parte di Gerusalemme Est annessa da Israele è vuoto dal gennaio 2025, quando è entrata in vigore una legge che ne vietava le attività.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.