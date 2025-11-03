lunedì, 3 Novembre , 25

Israele, di 3 militari i corpi degli ultimi ostaggi restituiti da Hamas

(Adnkronos) – I rappresentanti militari hanno informato le famiglie dei soldati presi in ostaggio, il colonnello Asaf Hamami, il capitano Omer Neutra e il sergente maggiore Oz Daniel, che i loro corpi sono stati restituiti a Israele da Hamas la scorsa notte, dopo il completamento delle operazioni di identificazione da parte degli esperti forensi. 

“Il governo di Israele condivide il profondo dolore delle famiglie Hamami, Neutra e Daniel e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, afferma l’ufficio del Primo Ministro in una nota, aggiungendo che Israele è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro tutti gli otto ostaggi deceduti per la sepoltura e che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”. 

