lunedì, 26 Gennaio , 26
Israele diffonde immagini del recupero resti ultimo ostaggio a Gaza

Israele diffonde immagini del recupero resti ultimo ostaggio a Gaza

Video NewsIsraele diffonde immagini del recupero resti ultimo ostaggio a Gaza
Di Redazione-web

L’Idf durante l’operazione per Ran Gvili

Striscia di Gaza, 26 gen. (askanews) – L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe l’operazione per recuperare il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano a Gaza, Ran Gvili. Il suo corpo è stato identificato secondo l’esercito israeliano e rimpatriato in Israele per la sepoltura.Gvili era l’ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l’invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas nel sud di Israele, in cui sono stati rapiti 251 ostaggi.Gvili, poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l’assalto di Hamas che ha scatenato la guerra contro Gaza.

