israele-disperde-la-protesta-palestinese-anti-coloni-in-cisgiordania
Israele disperde la protesta palestinese anti-coloni in Cisgiordania

Redazione-web
Di Redazione-web

Aumentati gli attacchi contro i palestinesi che vivono nella zona

Kafr Qaddum (Cisgiordania), 7 nov. (askanews) – I palestinesi di Kafr Qaddum e Beit Lid, nella Cisgiordania settentrionale, sono stati dispersi con la violenza dall’esercito israeliano mentre marciavano contro i coloni che si stanno impossessando di parte delle loro terre. Gli attacchi contro i palestinesi da parte degli oltre 500.000 coloni israeliani che vivono in Cisgiordania sono aumentati drasticamente dall’inizio della guerra a Gaza, con le Nazioni Unite che hanno dichiarato ottobre 2025 il mese peggiore per questo tipo di violenza da quando si è iniziato a registrarne i dati nel 2006.

