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Israele, elezioni fissate: si andrà al voto il 27 ottobre
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Israele, elezioni fissate: si andrà al voto il 27 ottobre

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(Adnkronos) – Il presidente della commissione parlamentare della Knesset, il deputato del Likud Ofir Katz, ha annunciato che le elezioni politiche in Israele si terranno il 27 ottobre, data stabilita dalla legge, poiché l’attuale Knesset concluderà il suo mandato quadriennale questa settimana, il 17 luglio. Lo riporta il Times of Israel. 

Il consulente legale della Knesset, Sagit Afik, ha aggiunto durante la discussione che l’attuale Parlamento “porterà a termine il suo mandato e non verrà sciolto”, il che significa che non è necessaria alcuna legge per lo scioglimento anticipato. Sarebbero le prime elezioni che si tengono nei tempi previsti in Israele in quasi 40 anni. Inoltre, quello guidato da Benjamin Netanyahu sarebbe il primo governo a completare il suo mandato in oltre 50 anni di storia. 

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