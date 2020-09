Israele-Emirati: successo Usa, ma F-35 agitano le acque

AGI – Dopo l’annuncio dello storico accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati arabi uniti e il primo volo diretto tra Tel Aviv e Abu Dhabi della settimana scorsa (con sorvolo dello spazio aereo saudita, un altro primato), si sta organizzando la prima visita ufficiale. Come ha riferito la Reuters, da Abu Dhabi una delegazione dovrebbe partire alla volta dello Stato ebraico il prossimo 22 settembre per consolidare l’intesa raggiunta grazie alla mediazione dell’amministrazione americana di Donald Trump. La conferma ancora non c’è, si attende di conoscere la data per la cerimonia di firma dell’intesa che si terrà probabilmente a Washington a metà settembre.

