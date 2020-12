Israele entra in lockdown per la terza volta

AGI – Con una media stabile di 3 mila casi di coronavirus al giorno e i timori per la mutazione del Covid scoperta nel Regno Unito, il governo israeliano ha dato il via libera a un nuovo lockdown, il terzo dall’inizio dell’epidemia nel marzo scorso. Per almeno due settimane, a partire da domenica pomeriggio, gli israeliani non potranno allontanarsi da casa oltre un raggio di un chilometro, vietate le visite da amici e parenti, attività commerciali e ricreative chiuse, trasporti pubblici ridotti al 50%. I ristoranti potranno operare solo con le consegne, le scuole verranno chiuse tranne asili, elementari e istituti superiori che subiranno però una riduzione dell’orario;

