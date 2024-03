Israele-Gaza, bombe su campo profughi Nuseirat: 10 morti

(Adnkronos) – Almeno dieci civili palestinesi, compresi alcuni minori, sono morti in un bombardamento israeliano che ha colpito un’abitazione nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. I feriti sono decine. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa che cita fonti locali, anche fonti mediche.

Le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito nelle scorse ore uno dei più grandi edifici residenziali a torre di Rafah,nel sud della Striscia di Gaza, affermando che ospitava un “asset militare di Hamas”. Lo riferisce il Times of Israel. “Atti di terrore contro le nostre forze e il fronte interno civile sono stati pianificati da questo asset”, hanno risposto a una domanda su quanto accaduto.

Le Idf hanno anche riferito di aver avvisato gli abitanti del palazzo di 12 piani prima dell’attacco e, riporta ancora il Times of Israel, non ci sono state segnalazioni di feriti. In precedenza l’agenzia palestinese Wafa aveva riferito di decine di civili feriti a causa di un attacco aereo contro la torre Al-Masry.

Anche alla Cnn le Idf hanno confermato di “aver colpito con precisione nella notte un asset militare usato dall’organizzazione terroristica di Hamas nell’area di Rafah”. “All’interno di questa proprietà venivano pianificate attività terroristiche contro forze e civili israeliani – hanno ribadito – Sottolineiamo che gli abitanti di Gaza non combattenti dell’area erano stati evacuati dalla zona prima dell’operazione”.

Decine di persone sarebbero rimaste ferite a Rafah nel sud della Striscia di Gaza, dove un’operazione israeliana ha colpito un palazzo. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, “decine di civili sono rimasti feriti oggi in un attacco aereo israeliano che ha colpito un edificio residenziale a torre a Rafah”. Secondo fonti mediche citate dall’agenzia, caccia israeliani hanno colpito la torre Al-Masry, nel centro di Rafah, con un bilancio di diversi feriti. La Cnn precisa di non poter verificare in modo indipendente le notizie arrivate dalla Wafa, ma uno stringer della rete americana a Rafah ha riferito di cinque missili che hanno colpito l’edificio.