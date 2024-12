Israele-Gaza, Hamas: “Accordo per il cessate il fuoco più vicino che mai”

(Adnkronos) – “E’ più vicina che mai la possibilità di raggiungere un accordo” per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione di ostaggi, trattenuti nell’enclave palestinese e di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane “se il nemico smetterà di imporre nuove condizioni”. E’ quanto affermano Hamas, Jihad islamica e Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) in un comunicato insolitamente diffuso a nome dei tre gruppi.

I media israeliani sottolineano come Hamas abbia diffuso la dichiarazione dopo l’incontro di ieri al Cairo tra rappresentanti del gruppo, di Jihad Islamica e Fplp, che hanno concordato di tornare a vedersi al più presto. Le tre fazioni “hanno sottolineato l’impegno di tutti per porre fine all’aggressione contro la nostra gente”, si legge in quello che sembra un riferimento alla rinnovata richiesta di cessate il fuoco permanente. Stando a quanto reso noto, le parti hanno espresso apprezzamento per l’impegno dell’Egitto verso un accordo di riconciliazione tra le fazioni palestinesi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Wall Street Journal che non firmerà un accordo per la liberazione degli ostaggi con Hamas che porrà fine alla guerra. “Non accetterò di porre fine alla guerra prima di aver rimosso Hamas”, ha detto Netanyahu. “Non li lasceremo al potere a Gaza, a circa 50 chilometri da Tel Aviv. Non accadrà”.

Intanto tre palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano a ovest della città di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che aerei da guerra israeliani hanno preso di mira un gruppo di persone nel campo profughi di Shati e che i feriti sono stati trasferiti dai medici della Mezzaluna Rossa all’ospedale al-Shifa di Gaza City.

Il Papa, stamani, parlando alla Curia romana per la cerimonia tradizionale degli auguri natalizi, ha fatto un grave annuncio. “Il Cardinale Re (il decano del Collegio cardinalizio che ha aperto la cerimonia, ndr)- ha detto a braccio – ha parlato della guerra. Ieri il Patriarca (il card. Pizzaballa, ndr) “non l’hanno lasciato entrare a Gaza, come avevano promesso; e ieri sono stati bombardati dei bambini. Questa è crudeltà, non è guerra. Voglio dirlo perché tocca il cuore. Grazie di questo riferimento, Eminenza, grazie!”.

Il Wolfson Medical Center, nel centro di Israele, ha riferito che 20 persone, tra cui bambini, sono state curate per le ferite causate da un missile lanciato dallo Yemen e caduto nei pressi di Tel Aviv durante la notte. Nella dichiarazione si afferma inoltre che si prevede che tutti saranno rimandati a casa questa mattina. L’esercito israeliano ha dichiarato di non essere riuscito a intercettare un “razzo” lanciato dallo Yemen e atterrato a Tel Aviv; il servizio medico nazionale aveva affermato che 16 persone erano rimaste leggermente ferite.

Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio un “missile balistico ipersonico” denominato ‘Palestina 2’, che ha colpito “l’area occupata di Giaffa” appena a sud di Tel Aviv. “Il missile ha colpito il suo obiettivo con precisione, e le difese e i sistemi di intercettazione non sono riusciti a intercettarlo”, ha affermato il portavoce degli Houthi Yahya Saree in un discorso televisivo, aggiungendo che l’attacco è stato una risposta ai “massacri contro i nostri fratelli a Gaza”, nonché all’aggressione israeliana contro il nostro Paese.