Israele-Gaza, Netanyahu convoca ministri mentre proseguono negoziati a Doha

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi pomeriggio nel suo ufficio di Gerusalemme un piccolo gruppo di ministri per un incontro sulla sicurezza, mentre a Doha proseguono i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha detto un consigliere di uno dei ministri al Times of Israel, senza precisare se il tema al centro della riunione sarà quello degli ostaggi. Secondo la radio israeliana, all’incontro ci saranno anche Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, i due ministri dell’estrema destra che si oppongono ad ogni accordo.

Intanto su Telegram le Idf hanno scritto che l’Aeronautica israeliana ha colpito oltre 100 “obiettivi terroristici” nella Striscia di Gaza durante tutto il weekend. Secondo le Idf, sono stati “eliminati” nel corso degli attacchi decine di terroristi di Hamas. Le Forze di difesa israeliane hanno anche riferito di aver colpito numerose basi di lancio per i razzi sparati da Gaza contro Israele. Le Forze armate e i servizi di intelligence “continueranno a operare contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia in difesa dei cittadini di Israele”, affermano le Idf.

Le Forze di difesa israeliane oggi hanno inoltre riferito di aver intercettato un missile dallo Yemen, il cui lancio è stato rivendicato dagli Houthi. In un post su Telegram, le Idf hanno scritto: “Dopo che le sirene sono suonate a Talmei Elazar, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato prima che entrasse in territorio israeliano”. In una nota, i miliziani sciiti hanno rivendicato di aver sparato “un missile balistico ipersonico” contro una centrale elettrica a sud di Haifa.