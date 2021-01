AGI – Israele, Regno Unito e Gran Bretagna sono il rovescio della medaglia di una campagna vaccinale nel mondo che vede invece al momento l’Europa alle prese con i ritardi nelle forniture. Il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) al farmaco AstraZeneca dovrebbe arrivare il 29 gennaio, ma il vaccino della compagnia anglo-svedese è stato già autorizzato in Gran Bretagna e il premier britannico, Boris Johnson, rivendica la “campagna più veloce in Europa”.

Il Regno Unito è stato il primo Paese occidentale ad avviare la campagna di vaccinazioni con il siero Pfizer/BioNTech e attende per la primavera 17 milioni di dosi del siero Moderna.

L’articolo Israele, Gran Bretagna e Usa sul podio nella gara all’immunità vaccinale proviene da Notiziedi.

