venerdì, 3 Ottobre , 25

Israele ha liberato i 4 parlamentari italiani della Flotilla

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Israele ha liberato i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati con tutti gli altri attivisti mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani ne aveva chiesto la liberazione immediata.

I quattro sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea per Roma – il volo IZ 335 delle 10 locali – assistiti dal personale dell’ambasciata.
