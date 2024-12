Israele ha ucciso cinque giornalisti che dormivano in un mezzo contrassegnato “stampa”

ROMA – Cinque giornalisti palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano a Gaza, mentre dormivano nel loro veicolo contrassegnato come stampa. L’episodio è stato confermato dal datore di lavoro delle vittime e da testimonianze locali, scrivono i principali quotidiani internazionali.

I giornalisti si chiamavano Faisal Abu al-Qumsan, Ayman al-Jadi, Ibrahim al-Sheikh Khalil, Fadi Hassouna e Mohammed al-Lada’a, e lavoravano per il canale televisivo Al-Quds Today. Il loro veicolo è stato colpito da un attacco mirato, descritto dall’esercito israeliano come un’operazione contro “una cellula terroristica” nella zona di Nuseirat. L’esercito ha dichiarato di aver adottato misure per minimizzare i rischi per i civili.

Secondo il Sindacato dei giornalisti palestinesi, dall’inizio del conflitto nell’ottobre 2023 sono stati uccisi 195 giornalisti e almeno 400 sono rimasti feriti.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it