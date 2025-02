Israele: “Hamas culto della morte che tortura e fa sfilare cadaveri”

Dopo la riconsegna dei corpi dei quattro ostaggi morti

Tel Aviv, 20 feb. (askanews) – Dopo la cerimonia organizzata per restituire i corpi dei quattro ostaggi morti, il portavoce del governo israeliano David Mencer, durante un briefing con la stampa, ha detto che “Hamas non è un movimento di resistenza, Hamas è un culto della morte che uccide, tortura e fa sfilare i cadaveri”, aggiungendo che per Hamas “non c’è posto a Gaza”.A Khan Yunis c’è stato il primo rilascio di ostaggi morti nell’ambito del fragile accordo di cessate il fuoco dopo sei scambi di prigionieri vivi con palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.La cerimonia di restituzione dei corpi di Shiri Bibas, dei suoi figli di nove mesi e quattro anni Kfir e Ariel e di un quarto prigioniero, Oded Lifshitz, si è svolta in un ex cimitero.Israele ha “ricevuto le bare di quattro ostaggi caduti”, ha dichiarato l’ufficio del primo Ministro Benjamin Netanyahu.”I nostri cuori, i cuori dell’intera nazione, sono a pezzi”, ha affermato il presidente Isaac Herzog in una dichiarazione dopo la consegna.Gli israeliani sventolando bandiere hanno costeggiato il percorso del convoglio che trasportava i corpi fino a Tel Aviv dopo la loro consegna alla Croce Rossa.