Israele-Hamas, giorno decisivo per i negoziati: capo Mossad oggi a Doha

(Adnkronos) – Il capo del Mossad David Barnea oggi a Doha, in Qatar, per quello che secondo fonti palestinesi citate da Al-Araby Al-Jadeed sarà ”un giorno decisivo per i negoziati” sugli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo scrive il sito di Ynet.

La fonte palestinese citata a condizione di anonimato dal giornale del Qatar Al-Araby Al-Jadeed ha spiegato che le parti sono riuscite a colmare le divergenze e stanno aspettando il via libera del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha convocato i suoi ministri per una riunione sulla sicurezza alle 17 ora locale, le 16 in Italia.

L’ufficio del primo ministro israeliano non ha confermato il viaggio di Barnea a Doha, né il fatto che i colloqui sugli ostaggi siano all’ordine del giorno della riunione delle prossime ore. Tra l’altro tre fonti israeliane hanno detto a condizione di anonimato all’emittente televisiva Kan che nel fine settimana ci sono stati alcuni progressi, ma nessuna svolta.

Israele ha intanto smentito la notizia secondo la quale il gruppo palestinese Hamas avrebbe approvato una lista di 34 ostaggi da rilasciare nella prima fase di un accordo sugli ostaggi. E’ quanto rileva ‘The Times of Israael’. “Al momento, Hamas non ha fornito una lista di ostaggi”, spiega l’Ufficio del Primo Ministro in un comunicato. Secondo l’emittente ‘N12’ Hamas ha presentato una lista, ma non ha indicato chi è vivo e chi no.

Ieri è arrivato a Doha anche l’inviato della Casa Bianca per il Medioriente, Brett McGurk, ha annunciato un funzionario americano. Crescono così le speranze che i colloqui possano portare a un accordo last minute prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca superando le divergenze che finora sembravano insormontabili.

Secondo il quotidiano saudita Al-Hadath, l’accordo che sarebbe in dirittura d’arrivo prevede un cessate il fuoco temporaneo per la Striscia di Gaza della durata di due o tre mesi.

Inoltre, scrive ancora Al-Hadath, l’accordo prevederebbe la garanzia dell’immunità per i leader di Hamas, in modo che Israele non li attacchi. Inoltre riconoscerebbe ai paesi arabi e occidentali la gestione la Striscia di Gaza insieme a gruppi palestinesi.

A Gaza si aggrava intanto sempre di più la situazione umanitaria. Un neonato, l’ottavo, è morto nella Striscia per ipotermia. Lo rende noto l’emittente al-Jazeera segnalando che il drastico calo delle temperature, fino a 10 gradi sotto lo zero, sta risultano letale per i più piccoli nell’enclave palestinese. I campi profughi dove la popolazione si è rifugiata a causa degli sfollamenti sono senza riscaldamento.

L’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, ha scritto su ‘X’ che fino a 7.700 neonati nei territori in guerra stanno vivendo in sistemazioni inadeguate a causa del conflitto tra Israele e Hamas. A dicembre sono morti quattro neonati di freddo nella Striscia di Gaza, tra cui una bambina il giorno di Natale, come ha ricordato l’agenzia di stampa Wafa. Centinaia di migliaia di palestinesi hanno perso la loro casa a causa del conflitto.

Le Idf hanno reso noto di aver ucciso il comandante di una compagnia della Jihad islamica palestinese e vice capo della divisione missilistica del gruppo, Saad Said Zaki Dahnon, che prese parte al massacro del 7 ottobre nel sud di Israele. La sua uccisione è avvenuta durante uno scontro ravvicinato con i militari israeliani a Jabalia, nel nord di Gaza, spiega l’Idf.