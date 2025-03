Israele-Hamas, nuova proposta Egitto: “Filmati degli ostaggi in cambio di tregua a Gaza”

(Adnkronos) – L’Egitto ha presentato una nuova proposta per i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza, in base alla quale Hamas dovrebbe fornire informazioni dettagliate, fra cui filmati, sugli ostaggi sia vivi che deceduti e Israele cesserebbe immediatamente le ostilità. Lo ha riferito una fonte a conoscenza dei dettagli all’agenzia di stampa qatariota Al-Araby Al-Jadeed.

Secondo il rapporto, l’Egitto ha proposto inoltre che, una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, si svolgano negoziati più dettagliati per raggiungere accordi su una tempistica per il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza, in cambio del graduale ritiro delle forze dell’Idf.

Sedici persone sarebbero state uccise nella notte durante nuovi attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono fonti mediche di Gaza e organi di informazione palestinesi, tra cui al Jazeera. In precedenza, due persone erano state uccise in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia.

Ieri, nell’attacco aereo israeliano sull’ospedale Nasser, la principale struttura medica di Khan Younis, è intanto rimasto ucciso un importante leader di Hamas e un suo collaboratore. A dirlo alla Bbc è stato un esponente del movimento islamista, precisando che si tratta di Ismail Barhoum, responsabile degli affari finanziari del gruppo. Stava ricevendo cure in ospedale dopo essere stato ferito in un attacco aereo quattro giorni fa, ha aggiunto il funzionario.

L’esercito israeliano ha affermato di aver colpito un membro chiave di Hamas che operava all’interno del complesso ospedaliero in seguito a “un’ampia attività di raccolta di informazioni” e ha affermato che sono state utilizzate “munizioni di precisione” per attenuare i danni.

Il ministero della Salute guidato da Hamas ha affermato che “molte altre persone”, tra cui alcune del personale medico, sono rimaste ferite nell’attacco. Il reparto dell’ospedale colpito è stato evacuato dopo che una gran parte è andata distrutta, ha affermato il ministero.

Intanto, quattro persone sarebbero state uccise e due ferite in attacchi aerei statunitensi nelle città di Sana’a e Saada nello Yemen. Secondo il quotidiano qatariota Al-Araby al-Jadeed, uno degli attacchi ha preso di mira un sito di rifornimento militare a ovest della capitale yemenita di Sana’a.

Nel raid un alto funzionario degli Houthi sarebbe stato eliminato, riporta la rete saudita Al Hadath, senza specificare né il nome né la carica del funzionario.

Una persona è stata intanto uccisa e diverse altre sono rimaste ferite nel presunto attacco terroristico avvenuto nei pressi della città di Yokneam, nel nord di Israele. La polizia israeliana ha affermato che il terrorista ha tentato di investire dei civili a una fermata dell’autobus, è uscito dal suo veicolo con un fucile e ha aperto il fuoco. È stato poi ucciso da un agente di polizia.

Un uomo di 75 anni, rimasto in condizioni critiche dopo essere stato colpito, è morto per le ferite, Magen David Adom. Una seconda vittima è un uomo di 20 anni, accoltellato e in condizioni critiche, ha aggiunto il servizio di soccorso. Anche diversi civili che si trovavano alla fermata dell’autobus sono rimasti feriti dopo essere stati investiti. I paramedici stanno fornendo assistenza sul luogo dell’attacco e trasferendo le vittime al Rambam Health Care Campus di Haifa per ulteriori cure mediche.