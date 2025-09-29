israele,-herzog-potrebbe-graziare-netanyahu

Roma, 29 set. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog potrebbe concedere la grazia a Benjamin Netanyahu per il processo per corruzione in cui è imputato il premier: lo ha dichiarato lo stesso Herzog alla radio dell’esercito. “Il caso Netanyahu grava molto sulla società israeliana. Se ci sarà una richiesta o un procedimento giudiziario, lo renderò pubblico in piena trasparenza. Valuterò la soluzione migliore per lo Stato e tutte le altre considerazioni”, ha concluso.

Natanyahu è accusato di corruzione frode e abuso di fiducia; il premier – che ha disertato o fatto annullare numerose udienze per la situazione bellica – ha negato qualsiasi illecito affermando che le accuse sono di matrice politica.