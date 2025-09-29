lunedì, 29 Settembre , 25

Ucraina, Usa: “Kiev può attaccare Russia in profondità, non esistono santuari”

(Adnkronos) - Per il presidente americano Donald Trump...

Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in...

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara ad affrontare...

Super Bowl 2026, Bad Bunny sarà il protagonista dell’intervallo

(Adnkronos) - Bad Bunny sarà il protagonista dello...
israele,-herzog-potrebbe-graziare-netanyahu
Israele, Herzog potrebbe graziare Netanyahu

Israele, Herzog potrebbe graziare Netanyahu

AttualitàIsraele, Herzog potrebbe graziare Netanyahu
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 29 set. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog potrebbe concedere la grazia a Benjamin Netanyahu per il processo per corruzione in cui è imputato il premier: lo ha dichiarato lo stesso Herzog alla radio dell’esercito. “Il caso Netanyahu grava molto sulla società israeliana. Se ci sarà una richiesta o un procedimento giudiziario, lo renderò pubblico in piena trasparenza. Valuterò la soluzione migliore per lo Stato e tutte le altre considerazioni”, ha concluso.

Natanyahu è accusato di corruzione frode e abuso di fiducia; il premier – che ha disertato o fatto annullare numerose udienze per la situazione bellica – ha negato qualsiasi illecito affermando che le accuse sono di matrice politica.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.